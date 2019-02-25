2019/02/25 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت القوات اليمنية ،الاثنين، جرافة عسكرية سعودية في جبهات جيزان.وقال مصدر عسكري ان “الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تدمير جرافة عسكرية سعودية في جبهات جيزان”، مضيفا انه “تم تدمير ايضا آلية عسكرية محملة بفرق الهندسة التابعة للمرتزقة في جبهة صبرين”.وبين المصدر إنه” في محافظة تعز تم استهداف تجمع لهم بكمين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليمن: تدمير جرافة عسكرية سعودية في جيزان alansaar.

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