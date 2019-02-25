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برهم صالح: نشيد بجهود فرنسا بإعادة الاعمار خصوصا في الموصل
2019/02/25 | 18:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

برهم صالح: نشيد بجهود فرنسا بإعادة الاعمار خصوصا في الموصل

برهم صالح: نشيد بجهود فرنسا بإعادة الاعمار خصوصا في الموصل

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