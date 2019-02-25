عبد الزمان يبحث مع النائب سهام الموسوي التوسع في شمول الفئات الفقيرة في محافظة الديوانية

2019/02/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم الاثنين, مع النائب عن محافظة الديوانية سهام الموسوي ملف الاسر المتقدمة للشمول منذ عام 2016،

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