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عبد الزمان يبحث مع النائب سهام الموسوي التوسع في شمول الفئات الفقيرة في محافظة الديوانية
2019/02/25 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم الاثنين, مع النائب عن محافظة الديوانية سهام الموسوي ملف الاسر المتقدمة للشمول منذ عام 2016،

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