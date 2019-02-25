خبير امني يكشف أسباب عودة عمليات داعش في العراق بعد هجوم سامراء

2019/02/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب قيام قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بصد هجوم نفذته عناصر داعش الإرهابية في الطريق الرابط بين سامراء وبغداد دون أي خسائر بشرية بين صفوف

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