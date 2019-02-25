ماكرون يعتزم زيارة العراق لبحث إعادة الإعمار

2019/02/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ وكالات

قال

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إنه سيزور العراق في الشهور المقبلة،

حيث ستشارك بلاده في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح

ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح، ”أن الصداقة القديمة (بين فرنسا

والعراق) كانت حاجزًا ضد الإرهاب، وينبغي الآن أن نرعاها بمشروعات ملموسة؛ لنبني معا

سلامًا دائمًا“.

وأضاف

”هذه ستكون رسالتي عندما أزور العراق خلال بضعة شهور“.

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