الحلبوسي ولعيبي يناقشان انضمام العراق لاتفاقية النقل الطرقي للاتحاد الاوروبي

2019/02/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

التقى

وزير النقل عبد الله لعيبي خلال زيارته لمحافظة الأنبار، اليوم الاثنين، رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي لمناقشة انضمام العراق لاتفاقية النقل الطرقي للاتحاد الاوروبي.

وأكد

المكتب الاعلامي لوزير النقل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان

“هذه الاتفاقية توجب انشاء ممرات سريعة في المعابر الحدودية لسهولة دخول وخروج

الشاحنات التي تحمل علامة ال (TIR)،

وان من شأن الانضمام لهذه الاتفاقية تعزيز الروابط التجارية مع الدول المجاورة والمنطقة.”

من جانبه

“رحب رئيس مجلس النواب بهذه الخطوة” موضحاً ان “الحكومة العراقية تتبنى

هذه السياسة، وتسعى الى فتح افاق التعاون التجاري مع جميع دول العالم .”

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