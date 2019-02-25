اكتشاف سبب التطور السريع لسرطان البروستاتا

2019/02/25 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… اكتشف باحثون من جامعة روتجرز جينا يعتقد باحتمال ارتباطه بالإصابة بسرطان البروستاتا.ويفيد موقع Medical Xpress، بأن الباحثين حدّدوا الجين NSD2 في الفئران بمساعدة خوارزمية الكمبيوتر، التي وضعت لمساعدة المتخصصين في تحديد الجينات السرطانية لدى الفئران، والتي قد تساعد في دراسة الأورام في جسم الإنسان.وبعد أن اكتشف الباحثون ذلك الجين، تمكنوا […]

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