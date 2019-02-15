اللواء الثاني في الحشد الشعبي يواصل دوراته التدريبية الشاملة

2019/02/25 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يواصل اللواء الثاني في الحشد الشعبي دوراته التدريبية الشاملة لتطوير المهارات القتالية والبدنية للمقاتلين.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان اللواء الثاني في الحشد يستمر بالعمل ضمن الخطة التدربية الخاصة بعام ٢٠١٩، مبينا ان الايام القليلة الماضية شهدت انطلاق دورة الراحل كريم الخاقاني التي تستمر لــ 45 يوما في مقر اللواء بالنجف الاشرف.

واضاف ان الدورات تشمل التدريب البدني والعسكري ومحاضرات ممنهجة للدروس العسكرية والتعبوية ودروس الإسعافات الطبية الاولية، بالإضافة الى القتال التكتيكي وحرب الشوارع.

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