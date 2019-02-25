القضاء البحريني يؤيد حكما بسجن 3 من أقارب ناشط حقوقي معارض

2019/02/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره في لندن، أن المحكمة رفضت اليوم الاستئناف الذي قدمه المدانون الثلاثة وأيدت الحكم السابق بسجنهم لمدة ثلاث سنوات.ويطال هذا الحكم كلا من صهر الناشط البارز، سيد نزار الوداعي، وابن خاله، محمود مرزوق منصور، ووالدة زوجته، هاجر منصور حسن، وتم احتجازهم في مارس 2017 باتهامات تتعلق بالأمن.وسبق أن أدين نزار الوداعي في قضيتين أخريين، وارتفعت عقوبة السجن المفروضة عليه بالحكم الأخير إلى 11 عاما.وانتقد الوداعي المقيم في المملكة المتحدة، وهو مدير قسم المحامين في "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، بشدة هذا القرار، متهما السلطات البحرينية بـ"الفساد ونقص العدالة"،وتابع أن استمرار سجن أفراد عائلته يذكّر بضعف بريطانيا أمام انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدول الحليفة لها.وفي كانون الثاني الماضي انتقد فريق عمل الأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، اعتقال أفراد عائلة الوداعي، معتبرا إياه "حالة احتجاز تعسفي وعمل انتقام من الناشط"، وطالب المنامة بالإفراج عنهم فورا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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