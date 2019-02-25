2019/02/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البلداوي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" واشنطن لا يروق لها وجود مؤيدين للمرجعية الدينية الرافضة للمخططات الأمريكية والتواجد العسكري في البلاد"، مبينا، ان" أمريكا قامت بزج عدد كبير من العملاء التابعين لها داخل المؤسسة الدينية لضرب مرجعية النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والإساءة لهما وخلق نوع من الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب العراقي".

وأضاف، ان" تلك المخططات فشلت وستفشل لان المرجعية الدينية الحكيمة لم تبالي بها وعملت على تهدئة الموقف لمنع خلق انفلات جديد بين أبناء الشعب العراقي".

وأوضح، أن" واشنطن تعمل على إيجاد مخططات متعددة لبقاء العراق غير مستقر وعلى كافة الأصعدة".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: أمريكا زجت عملائها في المؤسسة الدينية بغية اضعاف المرجعية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: أمريكا زجت عملائها في المؤسسة الدينية بغية اضعاف المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).