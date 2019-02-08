الحشد الشعبي يعيد التيار الكهربائي لقضاء الحضر غرب نينوى

2019/02/25 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شرعت قوات الحشد الشعبي (سرايا الدفاع الوطني) بالتعاون مع الدوائر المختصة، الاثنين، باعادة التيار الكهربائي للقرى والارياف في قضاء الحضر غرب نينوى.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان قوات الحشد بالتنسيق مع دائرة كهرباء الحضر في نينوى بدأت بربط الكابلات الكهربائية لإعادة التيار الكهربائي للقرى والارياف في القضاء، مضيفا ان مناطق الحضر عانت طيلة الفترة الماضية من انقطاع التيار الكهربائي على خلفية تفجير داعش الاجرامي للاعمدة والمحولات الكهربائية.

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