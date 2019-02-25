تقرير أميركي: إيران غير “مكتفية” بمحاولات العراق تأخير الالتزام بعقوبات واشنطن

2019/02/25 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سلط تقرير اميركي, الاثنين, الضوء على “عدم رضا” واضح, من قبل الجانب الايراني حول السياسة العراقية النفطية مع طهران, ورغم تأجيل العراق التزامه بالعقوبات الاميركية, الا ان ايران تبدو وكأنها “غير مكتفية”.وقال تقرير اعده المونيتور الاميركي, وتابعه “ناس” اليوم (25 شباط 2019), ان “شكوى وزير النفط الايراني بيغن زنكنة في 7 […]

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