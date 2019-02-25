الأسد يوفد مسؤولا أمنيا رفيع إلى درعا ويستمع لمطالب الأهالي والوجهاء (صور)

2019/02/25 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام سورية إن الرئيس السوري بشار الأسد أوفد رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء، محمد محلا، أمس الأحد 24 شباط/ فبراير، بزيارة إلى محافظة درعا جنوبي البلاد.

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