2019/02/25 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال علي المرعبي، رئيس تحرير صحيفة "كل العرب" التي تصدر في فرنسا، إن أوروبا تحاول الانفتاح أكثر باتجاه جنوب المتوسط لعدة عوامل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي: القمة العربية الأوروبية نتائجها غير حاسمة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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