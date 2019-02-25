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محلل سياسي: القمة العربية الأوروبية نتائجها غير حاسمة
2019/02/25 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال علي المرعبي، رئيس تحرير صحيفة "كل العرب" التي تصدر في فرنسا، إن أوروبا تحاول الانفتاح أكثر باتجاه جنوب المتوسط لعدة عوامل.

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