محلل سياسي: القمة العربية الأوروبية نتائجها غير حاسمة

2019/02/25 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علي المرعبي، رئيس تحرير صحيفة "كل العرب" التي تصدر في فرنسا، إن أوروبا تحاول الانفتاح أكثر باتجاه جنوب المتوسط لعدة عوامل.

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