روسيا تدعو لاتخاذ خطوات لتحسين عمل مجلس حقوق الإنسان

2019/02/25 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تعتبر الإصلاح الجذري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، هو إجراء غير ملائم، لكن عمله (المجلس) يحتاج إلى تحسين.

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