الحشد الشعبي ينهي المهام البرية لعمليات “ثأر المغدورين” بتطهير 1000 كم مربع

2019/02/25 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انهى الحشد الشعبي، الاثنين، المهام البرية في عملية “ثأر المغدورين” بتطهير 1000 كم مربع من الصحراء الغربية لمحافظة الانبار، فيما يستعد للعمليات الخاصة التكتيكية.

وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان اللواء 26 في الحشد الشعبي أكمل الواجبات البرية في عملية “ثار المغدورين” بعد تطهير مساحة تتجاوز 1000 كم مربع من الصحراء الغربية لتعقب خلايا داعش الاجرامي، مبينا ان مقاتلي اللواء يستعدون للانتقال للعمليات الخاصة والتكتيكية من خلال الانزالات في اي هدف يهدد الامن.

واضاف ان قوات الحشد انهت مهامها البرية باسناد ودعم من العمليات المشتركة والتنسيق مع قيادة الفرات الأوسط والأنبار وبقية القوات الأمنية.

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