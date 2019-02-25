الفتح: الخروق الأمنية الأخيرة أعطت دافعاً للإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية

2019/02/25 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، أن الخروق الأمنية الأخيرة اعطت دافعاً للإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية، فيما حمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية الحوادث الأمنية الأخيرة.

وقال النائب عن التحالف حسن سالم، في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "الخروق الأمنية من خطف وقتل المواطنين، هي جاءت بتوجيه من أميركا، لإظهار الوضع الأمني العراقي غير مستقر، لكي ترى مبرراً لبقاء قواتها لمدة أطول، لتنفيذ أجنداتها في المنطقة".

وبين سالم، أن "هذا الشيء لن يتحقق للولايات المتحدة الأميركية، فمع بدء أعمال مجلس النواب، سيتم طرح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق في أروقة مجلس النواب، لمناقشته والتصويت عليه بأسرع وقت، لمنع تكرار أية خروقات أمنية أو عسكرية، تحاول أميركا القيام بها في المدن العراقية".

MA

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