هيمن لهوني: ضمان عدم انتهاك حرية الصحافة والصحفيين أفضل تقدير لشفاء كَردي وأمثالها

2019/02/25 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد مدير بورتال رووداو، هيمن لهوني، اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، أن ضمان عدم انتهاك حرية الصحافة والصحفيين أفضل تقدير لشفاء كَردي وأمثالها، مضيفاً أن الشهيدة "كانت تؤمن بحتمية البحث عن الحقيقة وضرورة أن ترى الوقائع بعينيها".وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها هيمن لهوني خلال مراسم منح جائزة شفاء كَردي السنوية العالمية التي جرت اليوم بمدينة أربيل بحضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، وعدد من الشخصيات الكوردستانية والإقليمية والعالمية الأخرى.مساء الخير، أهلا بك سيادة الرئيس فرانسوا أولاندنرحب بضيوفنا الكرام أجمل ترحيب.نرحب بعائلة الشهيدة شفاء كَردي نشكر وجودكم معنا اليوم في مراسم منح جائزة شفاء كَردي السنوية العالمية الذي يدل على احترام الإعلام والصحافة.قبل عامين من الآن وفي مثل هذا اليوم فقدت زميلتنا شفاء كَردي حياتها حينما كانت تسعى لنقل الأحداث كما هي، كانت شفاء كَردي بجميع المعايير صحفية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت تؤمن بحتمية البحث عن الحقيقة وأن ترى الوقائع بعينيها وهذا كان سبب حرصها على نقل أكبر كم ممكن من المعلومات الموثقة عبر برنامجها "فوكس الموصل".شفاء كَردي كانت إحدى الصحفيات البارزات على مستوى العراق، لكنها لم تكن الوحيدة، حيث فقد صحفيون آخرون حياتهم في الموصل.نحن هنا لكي لا ننسى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إيصال الحقيقة، والذين أصبحوا ضحايا لداعش، ويمكنني القول إن الصحفيين الذين غطوا الحرب في العراق وسوريا بشجاعة وجرأة كانوا جنباً إلى جنب مع قوات البيشمركة، وأفضل تقدير لهم هو ضمان عدم انتهاك حرية الصحافة والصحفيين.ينبغي أن يعلم جميع الصحفيين أنهم يمضون في مسار واحد وأنهم قادرون على القيام بعملهم بحرية.نحن كصحفيين يخاطرون بحياتهم؛ يقتلون ويتعرضون للتعذيب والعديد من المشاكل الأخرى في الكثير من الأحيان ورغم ذلك البعض قد يقول عن أعمالهم إنها أخبار مزيفة، وكما يقال فإن صنع التقارير يعني الذهاب إلى موقع الحدث لرؤية ما يحصل فعلاً.شكراً لكم..وأهلا بكم مجدداً

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