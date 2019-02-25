2019/02/25 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ،الاثنين، ان تصدير الدواعش إلى العراق بداية لسيناريو جديد تريده الولايات المتحدة الأمريكية للعراق.وذكر الاعرجي في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه ان “تصدير الدواعش إلى العراق بداية لسيناريو جديد تُريدهُ الولايات المتحدة الأمريكية للعراق”، داعياً القادة العراقيين إلى “الانتباه إلى ذلك واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وإيقاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي: تصدير الدواعش إلى العراق بداية لسيناريو جديد تريده واشنطن للعراق alansaar.

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