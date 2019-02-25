الحشد الشعبي يقصف تجمعا لعناصر داعش على ضفة بحيرة الثرثار

2019/02/25 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قصفت قوات الحشد الشعبي ،الاثنين، تجمعا لعناصر داعش الارهابية على ضفة بحيرة الثرثار.وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقى / الأنصار/، نسخة منه ان “قوة الإسناد الصاروخي للواء 313 قامت بقصف تجمع لعناصر داعش على ضفة بحيرة الثرثار وتحديداً على ضفاف جزرة أم الرمل المحاذية لعمليات شرق الأنبار”.وأضاف البيان، أن “القصف […]

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