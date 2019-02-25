الفيصلي يقيل المدير الفني للفريق ويعُين العوضات بدلا منه

2019/02/25 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض العهد متصدر الدوري اللبناني لكرة القدم مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج ملعبه أمام الإخاء الأهلي عاليه صاحب المركز الرابع غدا الاربعاء في افتتاح جولة جديدة من المباريات ستشهد مواجهة قوية بين الصفاء والأنصار بعد غد الخميس.

وقرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم إقامة المباراتين في وسط الأسبوع حتى يحصل العهد والأنصار على وقت أطول للاستعداد لمواجهة المنامة البحريني والفيصلي الأردني على الترتيب في كأس الاتحاد الآسيوي الأسبوع القادم.

ويتصدر العهد، وهو الفريق الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة متقدما بنقطة واحدة على النجمة الذي يواجه السلام زغرتا يوم الأحد القادم.

وفاز العهد والنجمة في آخر تسع مباريات ومن المتوقع أن يستمر السباق حتى الجولة الأخيرة عندما يلتقي الفريقان في مواجهة ربما تكون حاسمة على اللقب.

ويدرك العهد، الذي يقوده المدرب باسم مرمر ويسعى لتحقيق فوزه العاشر على التوالي، صعوبة المهمة أمام الإخاء الأهلي الذي لم يخسر في الدوري منذ هزيمته الوحيدة ضد النجمة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعتمد العراقي عبد الوهاب أبو الهيل مدرب الإخاء الأهلي على سرعة مهاجميه سعيد عواضة وأليكسي خزاقة وأحمد حجازي الذي انضم لأول مرة إلى تشكيلة منتخب لبنان استعدادا لمواجهة ماليزيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 الشهر القادم.

وستكون المباراة بمثابة تجربة للفريقين قبل أن مواجهتهما في قبل نهائي كأس لبنان في مارس/أذار.

وسينتظر النجمة هدية من الاخاء الأهلي حتى ينتزع الصدارة لأول مرة هذا الموسم، لكن سيكون عليه أولا تخطي السلام زغرتا الذي يملك 28 نقطة في المركز الخامس.

كما يسعى النجمة، الذي يبحث هو الآخر عن فوزه العاشر على التوالي، للثأر لخسارته 2-1 أمام السلام في مباراتهما السابقة هذا الموسم.

ويعول الألماني تيو بوكير مدرب النجمة على تألق لاعبيه الدوليين قاسم الزين وماهر صبرا ونادر مطر وعلي حمام وحسن معتوق الذي سجل 11 هدفا هذا الموسم.

ويسعى الصفاء الذي يملك 29 نقطة من 16 مباراة للحفاظ على موقعه في المركز الثالث أمام الأنصار الذي حول اهتمامه لكأس الاتحاد الآسيوي بعد تراجعه للمركز السادس في الدوري برصيد 25 نقطة وخروجه من كأس لبنان.

ويتطلع التشيكي فرانتشيك ستراكا مدرب الأنصار الجديد إلى تحقيق انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري والكأس لرفع المعنويات قبل استضافة الفيصلي الأردني يوم الثلاثاء القادم.

وفي مباريات أخرى، يأمل الراسينج صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة أن يحقق انتصاره الأول بعد ثماني هزائم متتالية عندما يواجه الاصلاح البرج الشمالي متذيل الترتيب يوم السبت.

وسيفتقد الراسينج جهود مهاجمه الغاني نيكولاس كوفي بسبب الإيقاف بينما تحوم شكوك حول مشاركة ثنائي الاصلاح مارك ديون القادم من ساحل العاج وحبيب شويخ للإصابة.

ويوم الأحد يلعب التضامن صور الذي يملك 23 نقطة في المركز السابع ضد الشباب العربي قبل الأخير والمنتشي بفوزه على الأنصار في الجولة الماضية بينما يلتقي طرابلس مع النبي شيت المهدد بالهبوط.

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