البورصة العراقية تعمق خسائرها وتهبط لأدنى مستوى في 4 سنوات

2019/02/25 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصلت البورصة العراقية نزيف النقاط لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين لتهبط لأدنى مستوياتها في قرابة 4 سنوات.





وهبط المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.84% بتعاملات اليوم، فاقدا 4.08 نقطة، هبطت به لمستوى 483.65 نقطة، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ جلسة 17 مارس 2015 عندما تراجع لمستوى 72.86 نقطة.





وبلغت السيولة بالسوق العراقي للأوراق المالية 175.59 مليون دينار مقارنة بـ 122.43 مليون دينار بتعاملات أمس الأحد.





ووصلت كميات الأسهم المتداول عليها لـ 253.88 مليون سهم، مقابل تداولات تمت على 108.78 مليون سهم بالجلسة الماضية.





وأنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية بتعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تراجع، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي بأقل مستوياته في 18 جلسة.





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