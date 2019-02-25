كرواتيا تعتزم تقديم طلب الانضمام لمنطقة اليورو بحلول يوليو

2019/02/25 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال محافظ البنك المركزي في كرواتيا بوريس فوجيتش إن بلاده تعتزم إرسال خطاب للانضمام إلى قائمة الانتظار بمنطقة اليورو والمعروفة باسم "إيه.أر.إم 2"، وذلك بحلول يوليو المقبل.





وأضاف فوجيتش في تعليقات خلال مشاركته بحلقة نقاشية في العاصمة الكرواتية "زغرب" نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح لاحقاً للبلاد بالانضمام إلى آلية معدل التبادل في النظام النقدي ما قبل الانضمام لمنطقة اليورو في 2020.





وبحلول الساعة 2:02 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الكرونة الكرواتية مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08% لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 7.4304 كرونة.





وتظل الدول المرشحة للحصول على موافقة الانضمام لمنطقة اليورو في آلية تحد من تحركات سعر الصرف مقابل اليورو لمدة عامين وفي حال أنها استوفت المعايير تقوم بتبني عملة اليورو في نهاية تلك الفترة.





وتأمل كل من بلغاريا ورومانيا كذلك في الانضمام إلى عضوية منطقة اليورو والمكونة حالياً من 19 دولة وذلك في عامي 2019 و2024 على الترتيب.





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