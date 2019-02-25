رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك

2019/02/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين في قصر الاليزيه، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، سبل تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، فضلاً عن استعراض آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين العربي والدولي.

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