English | كوردى


رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك
2019/02/25 | 19:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين في قصر الاليزيه، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، سبل تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، فضلاً عن استعراض آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين العربي والدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
تسمين الوجه بسهولة
تسمين الوجه بسهولة
هذه فوائد الليمون
هذه فوائد الليمون
نصائح لبشرة جميلة
نصائح لبشرة جميلة
تحضير الخبز المنزلي
تحضير الخبز المنزلي

Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا