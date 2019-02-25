2019/02/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا على معسكر البقع الحدودي مخلفا

خسائر فادحة في صفوف قوات التحالف السعودي.وأفاد مصدر عسكري يمني في القوة الصاروخية أن صاروخ "بدر 1 بي" استهدف

تجمعا كبيرا لمسلحي الجيش السعودي في معسكر البقع، مخلفاً العشرات من

القتلى والجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى فرار عدد كبير منهم وحالة

إرباك في صفوف التحالف.وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن الضربة أفشلت محاولة زحف كان

يحضر لها المعتدون في صحراء البقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف العدوان السعودي في نجران بصاروخ بدر 1 بي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف العدوان السعودي في نجران بصاروخ بدر 1 بي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).