2019/02/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية عن تشكيلها لجنة خاصة برئاسة وكيلها للشؤون الإدارية إبراهيم حسن عبد ولي لمتابعة لاستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية ، كون هذه الامراض من أكبر مسببات الوفيات في العصر الحديث وعلى نطاق العالم.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "وزارة الصحة اشادت بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وبجهودهم للتعاون معها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية ذات الابعاد الصحية المهمة ، مؤكداً تولي الوزارة موضوع الامراض غير الانتقالية ومن اولوياتها كون هذه الامراض من أكبر مسببات الوفيات في العصر الحديث وعلى نطاق العالم".و دعت الوزارة "بدورها جميع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة الى اتباع خطط وبنود الاستراتيجية الوطنية والالتزام بها من خلال التعاون مع المنظمات المحلية من جهة والدولية من جهة اخرى لأعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية المتعددة القطاعات وتحقيق أهدافها الرامية للحفاظ على ارواح ابناء البلد العزيز".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة عليا للوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة عليا للوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).