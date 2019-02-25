مسعود بارزاني يستقبل هولاند ويصفه بـ

2019/02/25 | 19:01

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

‏شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على محاكمة الإرهابيين الاجانب الذين ارتكبوا "جرائم" بحق العراقيين، فيما لم يستبعد اعدامهم، وبضمنهم الفرنسيين الـ13 الذين تسلمهم العراق مؤخراً.

وقال برهم صالح ف

بغداد اليوم- بغداد

اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقرار الإدارة الأميركية بشأن الانسحاب من سوريا، كاشفا عن موقفه من حزب الله اللبناني.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية برهم صالح، إنه "لا يمكن لأي دولة أن تضع حزباً لبن

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، من العاصمة الفرنسية باريس رسالة الى الرئيس ايمانويل ماكرون والعالم، وفيما دعا إلى تجفيف مصادر الإرهاب فكرًا وتمويلًا، أكد أن مصلحة العراق تكمن بالنأي بالنفس عن سياسة المحاور.

وقال

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