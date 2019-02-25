كتلة نيابية تكشف عن تعديلات

2019/02/25 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة ارادة البرلمانية حسين عرب، اليوم الاثنين، عن وجود تعديلات "جوهرية" على قانون الأحزاب.

وقال عرب لشفق نيوز اننا "كنواب وقوى سياسية مهتمون بشكل كبير بأن تكون قوانين تأسيس الحزب وفق الاطر الدستورية"، مضيفا ان "مجلس النواب عازم على مناقشة كل صغيرة وكبيرة في قانون الاحزاب، المصوت عليه في الدورة البرلمانية السابقة".

وأضاف ان "بعض فقرات القانون تحتاج الى تعديل، والقانون يحتاج الى اضافات جوهرية ومهمة، لضمان تأسيس أحزاب تعمل وفق مواد الدستور العراقي"، مبينا انه "مع بداية جلسات البرلمانية سيتم طرح هذا الموضوع للنقاش".

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