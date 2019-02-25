وفد الصقور يحط الرحال في البصرة

2019/02/25 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..وصل وفد نادي القوة الجوية لكرة القدم ،اليوم الاثنين، إلى محافظة البصرة وذلك لخوض مباراة نفط الجنوب يوم غد الثلاثاء صمن مباريات الجولة التاسعة عشر والتي ستقام على ملعب الفيحاء بتمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.وتخلف عن الوفد كل من اللاعبين احمد عبد الرضا وإبراهيم بايش بسبب الاصابة التي لحقت بهم خلال […]

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