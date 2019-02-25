البيئة تنذر معملي طابوق في الاصلاح لمخالفتهما الضوابط البيئية

2019/02/25 | 19:30

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شبكة اخبار الناصرية:

وجهت مديرية بيئة ذي قار اليوم انذارين الى معملي طابوق في قضاء الاصلاح شرقي المحافظة لمخالفتهما الضوابط والمحددات البيئية .

وقال مدير بيئة ذي قار اسعد شمخي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدائرة انذرت المعملين لعدم استخدامهما المصافي الخاصة بمعالجة الدخان الاسود .





شبكة اخبار الناصرية:وجهت مديرية بيئة ذي قار اليوم انذارين الى معملي طابوق في قضاء الاصلاح شرقي المحافظة لمخالفتهما الضوابط والمحددات البيئية .وقال مدير بيئة ذي قار اسعد شمخي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدائرة انذرت المعملين لعدم استخدامهما المصافي الخاصة بمعالجة الدخان الاسود .واوضح ان الدائرة وجهت انذارا رسميا للمعملين كاجراء تحذيري اولي ، وفي حال استمرار المخالفات فانها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم .يذكر ان مديرية بيئة ذي قار سبق وان نظمت حملة مسائية على معامل الطابوق للحد من المخالفات في التشغيل .انتهى،ت ع ح .

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