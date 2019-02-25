2019/02/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت السفير العراقي لدى لبنان علي العامري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب اللبناني يتلقى دعوة لزيارة العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب اللبناني يتلقى دعوة لزيارة العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).