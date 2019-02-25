التميمي تكشف عن قيمة المناقلة لإعادة المفصولين لمحافظات الوسط والجنوب

2019/02/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الاثنين، عن مبلغ مناقلة لاعادة المفصولين لمحافظات الوسط والجنوب.

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