الحلبوسي يدعو الى إنشاء مطار مدني في الأنبار

2019/02/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، وزير الإسكان بنگين ريكاني ووزير النقل عبد الله لعيبي في محافظة الأنبار.

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