بري يتلقى دعوة لزيارة العراق

2019/02/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت السفير العراقي لدى لبنان علي العامري.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما نقل السفير العراقي للرئيس بري دعوة رسمية لزيارة العراق يحدد موعدها لاحقًا.وقال العامري عقب اللقاء " نقلت لدولته تحيات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ودعوته لزيارة العراق، وقبل الدعوة مشكوراً وسيحدد موعد لهذه الزيارة خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مكتب الرئيس بري".



واضاف "ستكون هذه الزيارة زيارة تاريخية للعراق تتناول العلاقات التاريخية وكيفية تطويرها مع كل الكتل السياسية العراقية".

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