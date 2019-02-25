الحشد الشعبي يطهر 1000 كم مربع من الصحراء الغربية

2019/02/25 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى الحشد الشعبي، المهام البرية في عملية "ثأر المغدورين" بتطهير

الف كيلو متر مربع من الصحراء الغربية لمحافظة الانبار. وذكر الحشد في بيان ان اللواء السادس والعشرين في الحشد الشعبي أكمل

الواجبات البرية في عملية "ثار المغدورين" بعد تطهير مساحة تتجاوز الف

كيلو متر مربع من الصحراء الغربية لتعقب خلايا داعش الاجرامي، مبينا

ان مقاتلي اللواء يستعدون للانتقال للعمليات الخاصة والتكتيكية من

خلال الانزالات في اي هدف يهدد الامن.واضاف ان قوات الحشد انهت مهامها

البرية باسناد ودعم من العمليات المشتركة والتنسيق مع قيادة الفرات

الأوسط والأنبار وبقية القوات الأمنية.

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