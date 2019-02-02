قائمة المنتخب العراقي المشاركة في بطولة الصداقة المقامة في البصرة

2019/02/25 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فالح موسى، موعدَ اعلان قائمة المنتخب الوطني لبطولة الصداقة الدولية المقرر اقامتها في البصرة خلال آذار المقبل.

وقال موسى في تصريح صحفي ، إن “قائمة المنتخب الوطني، لبطولة الصداقة، ستُعلن بعد نهاية المرحلة اﻻولى من الدوري الممتاز”. واوضح أن “مدرب المنتخب الوطني مازال في صدد البحث عن اسماء جديدة لضمها لاسود الرافدين”، مشيرا إلى أن “بطولة الصداقة ستكون فرصة لضم لاعبين جدد للتشكيلة”.

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