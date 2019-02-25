الشيخ الأمين قيس الخزعلي يستقبل الدكتور أنيس النقاش منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الإستراتيجية

2019/02/25 | 19:37

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استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالنجف الأشرف اليوم الإثنين، المفكر اللبناني الأستاذ أنيس النقاش منسق شبكة أمان

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