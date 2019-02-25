العتبة العلوية المقدسة تطلق حملة لتأهيل المقاعد الدراسية في المثنى

2019/02/25 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - المثنى

اعلنت مديرية تربية المثنى اليوم الاثنين, عن موافقة العتبة العلوية المقدسة على تنفيذ حملة لتأهيل المقاعد الدراسية في المحافظة وقال مدير

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