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بالصور .. الحشد الشعبي يرفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية على طراف محيط قضاء تلعفر
2019/02/25 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور ..

الحشد الشعبي يرفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية على طراف محيط قضاء تلعفر

العراقامن

بالصور ..

الحشد الشعبي يرفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية على طراف محيط قضاء تلعفر

الاثنين 25 فبراير 2019 - 19:32

الحشد الشعبي والهندسة العسكرية

بالصور ..

الحشد الشعبي يرفع عبوات ناسفة ومخلفات حربية على طراف محيط قضاء تلعفر

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