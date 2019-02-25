متنبئ جوي: الحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء واحتاطوا من جو السبت

2019/02/25 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عطية، أن" درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والغربية في تصاعد خلال اليومين المقبلين مع موجة رياح مصحوبة ببعض الأتربة".

وأضاف أن" المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون فيها استقرار بدرجات حرارة مصحوبة بموجة أمطار متفاوتة".

وأوضح، أن" موجة برد بعموم البلاد ستبدأ من السبت المقبل وتستمر مابين ثلاثة إلى أربعة أيام ومن ثم تعاود درجات الحرارة بالارتفاع ليختتم البرد فصله وتبدأ موجات الحرارة".

انتهى..م.ر

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