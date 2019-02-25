2019/02/25 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير العمل يبحث مع الموسوي ملف الاسر المتقدمة للشمول بالإعانات

25/02/2019 19:26:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

بحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،باسم عبد الزمان، الاثنين، مع النائب عن محافظة الديوانية سهام الموسوي ملف الاسر المتقدمة للشمول منذ عام 2016، وسبل ايجاد الحلول المناسبة لعدد من الفئات الضعيفة ككبار السن ممن هم تحت مستوى خط الفقر.

وذكر بيان لمكتب الوزير تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الوزير وجه بدراسة الحالات الضعيفة، والقيام بالإجراءات المناسبة ، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة، والاسراع في انجاز المعاملات الخاصة بهذه الفئات، بما يضمن وصول الاعانات لمستحقيها الفعليين وشمولهم بخدمات الوزارة".

ودعا الى ضرورة "العمل على تعديل بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية، وتقليص فقرات استمارة البحث الميداني من اجل التوسع في شمول الفقراء".

واوضح ان "الوزارة جادة في حسم الامور الفنية، وحل جميع المعوقات، وتبسيط الاجراءات التي ترافق عملية البحث الاجتماعي للأسر، والفئات المستحقة للإعانة، فضلا عن معايير استمارة البحث الموضوعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط" ، مؤكدا "التزام الوزارة القانوني والإنساني تجاه الفئات الضعيفة".

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