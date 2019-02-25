تأكيدات حول مكان البغدادي والدعم الذي يتلقاه من

2019/02/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب في البرلمان العراقي أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بحماية القوات الأمريكية وأنه موجود في الصحراء الغربية للبلاد.

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