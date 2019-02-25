كولومبيا تدعو المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود

2019/02/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الكولومبي، كارلوس اولميس تروخيليو، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى الانضمام لجهود مجموعة "ليما" إزاء فنزويلا.

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