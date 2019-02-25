الملك سلمان يصل السعودية قادما من مصر (صور)

2019/02/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الرياض عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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