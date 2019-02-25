اعتقال 55 مطلوبا ً بقضايا مختلفة في بابل

2019/02/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت

قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، اعتقال 55 مطلوبا بقضايا مختلفة، بينها تهم

بالقتل العمد، في مدينة الحلة، مركز المحافظة.

وقال

المتحدث باسم قيادة الشرطة، العقيد عادل الحسيني، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “دوريات مراكز الشرطة ومفارز قسم مكافحة الإجرام، نفذت

في غضون الـ 24ساعة الماضية ممارسات أمنية وقائية تستهدف مطلوبين لتعزيز الأمن في مناطق

المحافظة”.

وأضاف

الحسيني، ان “الممارسات الأمنية اسفرت عن القبض على 55 مطلوباً بقضايا متنوعة،

أبرزها اعتقال متهم بجرائم القتل العمد مطلوب وفق المادة (406 ق ع) من قبل مفارز مكتب

مكافحة إجرام البلدة وسط الحلة”.

وتابع،

ان “العمليات الأمنية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض صادرة من

السلطة القضائية”، لافتاً إلى “نقل جميع المعتقلين الى مراكز أمنية مختصة

لإستكمال باقي الإجراءات القانونية اللّازمة بحقهم”.

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