الشرطة يتغلب على البحري في دوري الكرة الممتاز

2019/02/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

عزز

فريق الشرطة، صدارته للدوري الممتاز، بتغلبه على البحري 3-1 في المباراة التي اقيمت

على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الـ19 من البطولة.

وافتتح

فريق القيثارة الخضراء التسجيل عن طريق مهند علي “ميمي” في الدقيقة 21، وبعد

اربع دقائق عدل احمد داود الكفة للبحري، لينتهي الشوط الاول بالتعادل.

وفي

الشوط الثاني عادل “ميمي” ليسجل الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه في الدقيقة

47، قبل ان يسجل كرار جاسم الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وهذا

الفوز عزز صدارة القيثارة الخضراء برصيد 44 نقطة، بينما اوقفت الخسارة رصيد البحري

عند النقطة 14 في المركز قبل الاخير.

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