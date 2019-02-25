إجرام بغداد تعلن اعتقال متهمين بينهم نساء بتهم الاتجار بالفتيات والبغاء

2019/02/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، اعتقال متهمين بينهم نساء بتهم الاتجار بالفتيات

والبغاء في العاصمة.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم القبض على ٥

متهمين من بينهم متهمات من قبل لجنتي الاتجار بالبشر في جانبي الكرخ والرصافة لقيامهم

ببيع وشراء الفتيات وممارسة اعمال السمسرة والبغاء”.

واضافت:

“كما وتم القبض على متهم من قبل لجنة الاتجار بالبشر في جانب الكرخ لقيامه بممارسة

اعمال السمسرة من خلال نقل الفتيات بعجلته لغرض ممارسة اعمال البغاء”.

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