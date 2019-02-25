2019/02/25 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..عثرت قوات الجيش السوري ،الاثنين، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي وغربي المنشأ وأدوية من صنع كيان العدو الإسرائيلي من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي.وقالت الوكالة العربية السورية الرسمية للإنباء “سانا” أنه “خلال متابعة عناصر الهندسة عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريفي القنيطرة وريف دمشق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق alansaar.

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