الحشد الشعبي يقتحم وادي الغدف في الصحراء الغربية بالأنبار

2019/02/25 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اقتحمت قوات الحشد الشعبي ،الاثنين، وادي الغدف في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار.وقال مصدر من الحشد ان “قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي اقتحمت وادي الغدف في الصحراء الغربية ضمن عملية “ثأر المغدورين” حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة”.وأضاف ان “قوات اللواء انطلقت بالصفحة الثانية من عملية ثأر المغدورين واقتحمت وادي الغدف الذي اعتبر […]

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