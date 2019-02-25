النقل تعتزم إنشاء مطار مدني في الانبار

2019/02/25 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، خلال زيارته محافظة الأنبار، الاثنين، عن عزم الوزارة إنشاء مطار مدني في المحافظة.وذكر مكتب لعيبي، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “وزير النقل عبدالله لعيبي التقى في الانبار المحافظ علي فرحان في ديوان المحافظة”.واكد لعيبي بحسب البيان “عزمه إنشاء مشاريع خدمية كبرى […]

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